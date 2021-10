Feuerwehr für jeden

An der Krollmann Arena wird die Jugendfeuerwehr mit Aktivitäten vertreten sein, die einen Einblick in die tägliche Arbeit der Feuerwehr ermöglichen. Dabei kann jeder der möchte mitmachen. Die Aktion "Jugendfeuerwehrtage“ findet an allen vier Sonntagsspielen der Saison statt und beginnt jeweils ab einer Stunde vor Spielbeginn.





Die Termine der „Jugendfeuerwehr“-Tage an der Krollmann Arena in der Übersicht:

- 10.10.21, 17:00 Uhr

- 21.11.21, 18:00 Uhr

- 27.02.22, 17:00 Uhr

- 03.04.22, 16:00 Uhr