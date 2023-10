Feuerwehr lädt Besuch ein

Zum Ende der Herbstferien hat die Hagener Feuerwehr ein volles Haus. Dafür sorgt der Tag der offenen Tür an der Feuerwache Ost. Dort, an der Florianstraße in Hohenlimburg, gibt es die Feuerwehr zum Anfassen.

© Sascha Wellert