Feuerwehr löscht drei Brände

Zunächst wurde die Feuerweht zur Firma Wippermann an der Delsterner Straße gerufen. Dort gab es einen Schwelbrand im Dachstuhl eines Gebäudes. Die Retter konnten die Dachhaut öffnen und das Feuer löschen.

Am Abend dann meldeten gleich mehrere Leute ein Feuer in einer Scheune an der Wannebachstraße. Auch das hatten die Retter schnell im Griff. Allerdings standen in der Scheune Oldtimer-Fahrzeuge, die durch das Feuer beschädigt wurden.

Heute Früh gab es dann einen weiteren Dachstuhlbrand, dieses Mal in der Unternahmer. Auch den konnte die Feuerwehr relativ schnell löschen. Der Bewohner des Hauses hatte sich selbst nach draußen gerettet, das Nachbarhaus wurde vorsorglich geräumt. Das eigentlich vom Brand betroffene Haus ist vorerst unbewohnbar.

Menschen kamen bei allen drei Bränden nicht zu Schaden. Über Brandursachen und Höhe der Sachschäden lässt sich aktuell noch nichts sagen.