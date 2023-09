Feuerwehr zieht Bilanz

Sie rückte zu mehr als 40.000 Einsätzen aus. Das wurde am Samstag Abend bei der Jahresdienstbesprechung in der Stadthalle bekannt. Schon zum Jahresanfang gab es zwei Großbrände - im Café Europa in Eckesey mit zwei Toten und in einem Industriebetrieb an der Oeger Straße. Beide Feuer ereigneten sich innerhalb von vier Tagen - das habe die Feuerwehr an ihre Leistungsgrenzen gebracht, hieß es. Finanziert wurde die Veranstaltung unter anderem von der Mark-E, die sich damit für den Einsatz der Hagener Feuerwehr beim Silobrand bedankte.