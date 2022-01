Feuerwehreinsatz in Altenhagen

Die Feuerwehr hatte heute früh schon einen Einsatz an der Altenhagener Straße. Kurz vor 6 Uhr ging der Alarm ein. Es brannte in einem Mehrfamilienhaus an der Altenhagener Straße. Im Treppenhaus des Hauses war ein Kinderwagen in Brand geraten.

© OFC Pictures - stock.adobe.com