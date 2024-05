Feuerwehrübung für die EM

Den Ernstfall proben

Die Feuerwehr Hagen ist auch während der EM bereit, ein Großereignis mit den eigenen Kräften zu unterstützen. Bei 5 Spielen sind die Einsatzkräfte fest vor Ort eingeplant, unter anderem in Gelsenkirchen. Bei den restlichen Spielen gilt Rufbereitschaft. Sollte während der Meisterschaft etwas passieren, müssen viele Verletzte in kurzer Zeit betreut werden können. Die Übung auf dem ehemaligen Max-Bahr Parkplatz in Eckesey kann bis zu 50 Verletzte in einer Stunde versorgen. Dafür werden Zelte aufgebaut, die nach der Schwere der Verletzungen koordiniert sind.

Bei der Übung waren mehr als 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort. Geübt wurde der Auf- und Abbau der Gerätschaften sowie die Koordination einer Großlage.