Fichte Gymnasium veranstaltet Gedenken an Auschwitz

Am 27.1. - vor 80 Jahren - wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. In den Jahren davor starben allein hier mehr als 1 Millionen Menschen. Deswegen soll an dem Tag daran erinnert werden. Eine besondere Gedenkveranstaltung gab es gestern im Fichte-Gymnasium. Mit kreativen, selbstständig von den Schülern geschafften Beiträgen. Die Schüler sangen jüdische Lieder. Trugen einen Rap zum Thema Reichspogromnacht vor. Vertreter der jüdischen Gemeinschaft hielten auch Reden. Zwei weitere Mädchen trugen ihre Ergebnisse eines Besuches in der Hagener Synagoge und bei einem jüdischen Journalisten vor. Und all das haben die Schüler aus eigenem Interesse gemacht, um die Erinnerungskultur weiterzutragen. Eins wurde oft wiederholt: Die Schüler, von denen viele heutzutage noch nicht mal Zeitzeugen des Holocaust treffen können, sind nicht Schuld, dass es passiert ist, aber sie tragen eine Verantwortung. Eine Verantwortung, dass so etwas nie wieder passiert, dass wir nicht nur zu gucken, dass wir nie vergessen, dass wir vor allem Menschen sind.