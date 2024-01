Gedenkveranstaltung in der Hildegardis

In Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus kamen am 25.01. Schülerinnen und Schülern der Hildegardis-Schule und zahlreiche Hagener Persönlichkeiten zusammen. Gemeinsam wurde innegehalten und an Hagener Schicksale erinnert.