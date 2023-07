Flagge am Rathaus gehißt

Hagen hat heute ein symbolisches Zeichen für atomare Abrüstung gesetzt. Am Rathaus wurde am Nachmittag die Flagge der Bürgermeister für den Frieden gehisst. Hagen ist eine von 500 Städten allein in Deutschland, die sich an der internationalen Aktion beteiligen. Der Verein Hagener Friedenszeichen hat die Zeremonie begleitet. Bürgermeister Dietmar Thieser bedankte sich für dessen Einsatz, hofft aber in den nächsten Jahren auf noch mehr Beteiligung an diesem Gedenktag.

© Cordula Aßmann Radio Hagen