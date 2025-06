Florian Silbereisen: als Fußballmoderator wohl zu parteiisch

Köln (dpa) - Moderator Florian Silbereisen schwärmt von den Fähigkeiten seiner Kollegin Esther Sedlaczek als Sportmoderatorin. «Ich bin großer Fußballfan und freue mich immer, wenn ich Esther am Spielfeldrand sehe. Sie macht das so charmant, zugleich aber auch knallhart und hat neben ihrem Fachwissen ein unglaubliches Gespür», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Dadurch bekommt sie oft mehr heraus, als ein Spieler oder Trainer eigentlich preisgeben will.»

Sich selbst sieht Silbereisen augenscheinlich nicht unbedingt in der Rolle des Moderators am Spielfeldrand. «Ich wäre als Bayern-Fan wahrscheinlich viel zu parteiisch und könnte die Emotionen schwer ausblenden», sagte er. Silbereisen ergänzte aber auch: «Aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt.»

Silbereisen springt ein

Sedlaczek moderiert für die ARD seit 2021 unter anderem die «Sportschau» und präsentiert Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zudem war sie bereits bei großen Fußball-Turnieren und bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Daneben präsentiert die Moderatorin auch die ARD-Samstagabendsendung «Die große Maus-Show».

In dieser Rolle wird Silbereisen die 39-Jährige tatsächlich bald vertreten. Da Sedlaczek in eine Babypause geht, springt der Moderator bei einer Folge der Familienshow Ende August für sie ein.

Am Samstag (28. Juni 2025, 20.15 Uhr) ist Esther Sedlaczek zuvor noch einmal als Gastgeberin in der «Maus-Show» zu sehen.