Flucht nach Unfall in der Innenstadt

Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Um kurz vor 13 Uhr war eine 35-jährige Frau mit den Kindern auf der Volmestraße unterwegs. Als sie nach links in die Obere Wasserstraße abbiegen wollte, fuhr ihr ein anderes Auto mit Wucht auf. Das weiße Fahrzeug sei ins "straucheln" geraten und dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wasserloses Tal weitergefahren. Die drei Kinder sowie die 35-Jährige ließen sich nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandeln. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.