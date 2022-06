Flughafen-Chaos in den Schulferien: Experte beantwortet die wichtigsten Fragen

Überfüllte Gates, lange Schlagen in den Sicherheitsbereichen und ein großer Personalmangel. An den Flughäfen in NRW und in Deutschland droht zu Sommerferien-Beginn großes Chaos - wenn es das nicht schon gibt.