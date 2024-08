Hengsteybad schließt Sonntag, Hestert Mitte September

Das Hestertbad soll noch bis Mitte September geöffnet sein. Der letzte Badetag im Hengsteybad ist schon am Sonntag, also am 25. August, danach startet die zweite Bauphase des Stegs am Beachclub. Der läuft aktuell über das Freibad und verbindet den BeachClub mit dem Strandhaus. Durch die Bauarbeiten wird der Steg verlängert. er soll bis über den See reichen und einen Panoramablick über die Landschaft bieten.