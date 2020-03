Förderung für Fernuni Hagen

Die Digitalisierung dringt praktisch in jeden Lebensbereich ein. Damit die Universitäten des Landes vorne mit dabei sind, zahlt NRW Fördergelder. 22 Hochschulen haben sich mit Anträgen um diese Gelder beworben. Die Fernuni Hagen ist von der Jury mit in den Topf für die Auszahlungen genommen worden. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass die Studenten auf den neuesten Stand gebracht werden können, was die Digitalisierung in ihrem jeweiligen Fachgebiet angeht.