Folgen des Hochwassers

All das hat Auswirkungen für Kunden, Händler und Beschäftigte. 70 Läden gibt es in der Rathausgalerie, knapp drei Dutzend in der Volmegalerie. Folgen der längeren Schließung befürchten zum Beispiel auch die Schausteller. Die planen den Weihnachtsmarkt und der braucht die Kunden aus den Galerien.