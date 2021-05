Forderung nach Öffnung

Der Unternehmerrat Hagen fordert die Öffnung von Gastronomie und Handel bei uns in der Stadt. Vor dem Hintergrund, dass die Läden in anderen Städten wegen niedriger Inzidenzwerte öffnen dürfen, könnte ein Ungleichgewicht entstehen, heißt es in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister.

© Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten