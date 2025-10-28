Navigation

«Frasier»-Star Kelsey Grammer zum achten Mal Vater - mit 70

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 03:43

Ganz beiläufig gibt Kelsey Grammer in einem Podcast-Gespräch bekannt, dass er gerade wieder Vater geworden sei. Mit 70 Jahren wächst seine Kinderschar damit auf Acht an.

Späte Vaterschaft

Los Angeles (dpa) - Mit 70 Jahren zum achten Mal Vater: der US-Serien-Star Kelsey Grammer hat die Geburt von Söhnchen Christopher in dem Podcast «Pod Meets World» bekanntgegeben. Er und seine Frau Kayte Walsh (46) seien erst vor wenigen Tagen wieder Eltern geworden, sagte der Schauspieler in dem Interview. Es ist ihr viertes gemeinsames Kind. Grammer und die frühere britische Flugbegleiterin sind seit 2011 miteinander verheiratet. Aus früheren Beziehungen hat der Film- und Fernsehschauspieler («Bad Neighbors 2», «The Marvels») vier erwachsene Kinder, seine älteste Tochter ist 42 Jahre alt. 

Der Emmy-Preisträger ist vor allem für seine Rolle als Psychologe und Ratgeber
Dr. Frasier Crane bekannt. Diese spielte er von 1984 bis 1993 in der NBC-Sitcom «Cheers» und dann bis 2004 im Spin-Off «Frasier». Von 2023 bis 2024 war der Serienstar dann in einer Neuauflage der Sitcom beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:251028-930-215872/1
