Frau unter Auto eingeklemmt

Der Unfall passierte gegen 17.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Berliner Allee. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau an den Kofferraum ihres Wagens. Plötzlich kam das Auto auf dem abschüssigen Gelände ins Rollen. Die Frau wollte den Pkw aufhalten und wurde eingeklemmt. Die Hagenerin kam anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht gesagt werden.