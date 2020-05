Freibad Hestert öffnet

Hierbei gilt eine Einlassbeschränkung von 780 Gästen. An den Wochenenden, in den Ferien und an Feier- sowie Brückentagen gibt es sogenannte "2-Schichten-Badetage", an denen zwischen 10 und 14 Uhr sowie 15 bis 19 Uhr Badegäste empfangen werden. An normalen Wochentagen ist das Freibad von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Die entsprechenden Zeiten müssen eingehalten werden, da sonst hohe Nachzahlungen anstehen. Gäste müssen in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ihre Hände am Eingang mit bereitgestellten Mitteln desinfizieren und ihre persönnlichen Daten vor dem Freibadbesuch hinterlegen. Der Sicherheitsabstand von anderthalb Metern ist überall einzuhalten. Die Wasseratraktionen im Nichtschwimmerbecken sind außer Betrieb, der Wasserspielgarten kann genutzt werden. Frühschwimmen findet erstmal nicht statt. Die Eintrittspreise bleiben unverändert.