Gelungener Saisonstart im Freibad Hestert

Gelungener Saisonauftakt

Die Mitarbeitenden sprechen von einem gelungenen Saisonauftakt. Die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer standen pünktlich vor dem Kassenhäuschen. Die Wassertemperatur liegt bei angenehmen 24,5 Grad. Und auch auf der Liegewiese ist schon ein bisschen was los.

Öffnungszeiten und Preise

Das Freibad Hestert hat unter der Woche von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien machts es schon um 10 Uhr auf. Montags, Mittwochs und Freitags gibt es außerdem ein Frühschwimmen. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Erwachsene zahlen 5€. Kinder- und Jugendliche zahlen 3,50€. Es gibt auch wieder Saison- und Feierabendkarten. Die genauen Öffnungszeiten und Preise findet ihr hier.