Freilichtmuseum baut noch mehr

Die soll den 2,5 Kilometer langen Weg durch das Freilichtmuseum Barrierefreier gestalten. Bei dem Bau wird besonders auf die Umweltschonung geachtet. So wird die Bahn mit Strom durch Photovoltaikanlagen betrieben und das Eingangsgebäude unter anderem natürlich belüftet und belichtet. Geheizt wird mit einer Sole-Wasser Wärmepumpe, also mit Erdwärme. In dem modern gestalteten Gebäude, das bis 2022 fertig sein soll, wird es einen Shop, Schließfächer, Toiletten und natürlich auch die Ticketvergabe geben. Die Kosten für das Projekt liegen bei knapp 5 Millionen Euro.