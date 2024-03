Freilichtmuseum startet in die Saison 2024

Was ist neu?

Dieses Jahr gibt es mehrere Veränderungen im Freilichtmuseum. Das Freilichtmuseum startet mit Frau Dr. Bärbel Maul als neue Museumsdirektorin in die Saison 2024 . Am 14. April eröffnet ein "neues Museum im Museum" - das Kaltwalzmuseum. Dieses Jahr wird auch die Wegebahn ihren Betrieb aufnehmen. Bis zum 30. Juni ist die Ausstellung "Struktur//Wandel. Ergebnisse des internationalen Wettbewerbs 'Junge Cellinis' 2023" in der Goldschmiede zu sehen. Hier werden die Arbeiten von Auszubildenden zum Thema Bernstein gezeigt. Ab dem 5. Mai ist dann in dem ehemaligen Eingangsgebäude, das jetzt "Forum Museum" heißt, die Ausstellung "Deutschlands Bodenschätze" zu sehen. Sie ist die größte Sonderausstellung der Saison, interaktiv gestaltet und eine Übernahme aus dem Carl-Bosch-Museum in Heidelberg. Zeitgleich eröffnet die Ausstellung "Macheten, Tabak, Edelsteine. Koloniale Spuren in Handwerk und Gewerbe". Hier wird der Frage "was hat Kolonialismus mit Westfalen zu tun?" auf den Grund gegangen. An 15 Stationen, die auf dem Gelände verteilt sind, werden koloniale Verbindungen aufgezeigt.

Die Wegebahn

Um für mehr Barrierefreiheit zu sorgen gibt es ab Juli die Möglichkeit die elektrische Wegebahn zu nutzen. Dafür wurde im Vorfeld die nötige Infrastruktur mit dem Bau einer Trasse geschaffen. Besucherinnen und Besucher können dann vom ehemaligen Eingang aus den steilen und langen Weg bis fast nach oben fahren. Sie bedient drei Haltestellen, bietet 28 Sitzplätze und die Möglichkeit Rollstühle zu transportieren. Die Fahrt wird zirka 20 Minuten dauern und ist gute drei Kilometer lang.

Am 7. Juli wird sie bei einem Fest mit Fokus auf Inklusion und Barrierefreiheit eingeweiht. Dazu gibt es ein Musik- und Rahmenprogramm. Unter anderem wird ein Gebärdenchor auftreten und wer mag kann sich in Sitzgymnastik probieren. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

Neue Museumsdirektorin

Für die neue Direktorin, Frau Dr. Bärbel Maul, war es schon immer ein Traum in einem Freilichtmuseum zu arbeiten, dieser Traum ist im November in Erfüllung gegangen. Zuvor war sie 15 Jahre lang die Leiterin des Stadt- und Industriemuseums in Rüsselsheim. Dort hat sie sich viel mit Industrie- und Technikgeschichte beschäftigt und bringt also die besten Voraussetzungen für die Arbeit im Hagener Freilichtmuseum mit.