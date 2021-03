Fridays For Future demonstriert wieder: Globaler Klimastreik angekündigt

Lange ist es her, dass sich jung und alt gemeinsam für das Klima auf Deutschlands Straßen eingesetzt haben. Am 19. März endet diese Zeit, denn Fridays For Future startet ins Jahr 2021 mit seiner Demonstration unter dem Motto "#AllesFür1Komma5".

Die Zahl "1,5" hat in der ganzen Bewegung rund um den Klimawandel eine große Bedeutung. Denn im Pariser Klimaabkommen 2015 hat sich die internationale Staatengemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad, zu begrenzen. Forscher und Klimaaktivisten weisen seitdem immer wieder darauf hin, dass dieses Ziel in großen Teilen verfehlt wird und erinnern - auch mit Demonstrationszügen - die Staaten daran, dieses Ziel einzuhalten.

Nicht nur deshalb ruft Fridays For Future zum 19. März zu einem globalen Klimastreik auf. In über hundert deutschen Städten werden an diesem Tag Demonstrationen stattfinden, unter dem Deckmantel der Klimabewegung. "Wir fordern krisenfeste Wahlprogramme, mobilisieren Wahlentscheidungen für die Zukunft und kämpfen für 1,5-Grad-Koalitionsverträge. Doch der Aktionstag dreht sich nicht nur um das Geschehen in Deutschland: Es ist der siebte globale Klimastreik", verkündet Fridays For Future auf der eigenen Homepage.

Hier wird in NRW und deutschlandweit gestreikt

In Nordrhein-Westfalen finden in nahezu jeder größeren Stadt Demos statt, aber auch in kleineren Gemeinden. Rund 50 Städte sind dabei. Wo und wann eine lokale Demonstration stattfindet, können Interessierte in der HIER aufgeführten Karte einsehen. Sie zeigt alle Klimastreiks im Rahmen der Fridays-For-Future-Bewegung am 19. März an.

Autor: Joachim Schultheis