Fridays For Future: Globaler Klimastreik in ganz Deutschland am 25. März

Über 200 Demonstrationen sind in Deutschland schon angemeldet: Fridays For Future haben zu ihrem nächsten globalen Klimastreik aufgerufen. Diesmal steht auch der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt, möchten die Aktivistinnen und Aktivisten auch für Frieden auf der Welt demonstrieren. Für fossile Energien wie Kohle, Gas oder Öl zahle die EU laut Fridays For Future "jeden Tag hunderte Millionen Euro" an Wladimir Putin. Man stünde vor den Konsequenzen, dass Lebensgrundlagen weltweit kollidieren und man politisch erpressbar geworden wäre. Die Forderung der Verantwortlichen der Klimabewegung lautet daher: Unabhängig von fossilen Energien werden, erneuerbare Energien ausbauen - sonst nehmen Extremwetter und das Artensterben weiter zu.

Erneuerbare Energie: für besseres Klima und gegen Krieg

Für die Klimabewegung Fridays for Future sind Klimagerechtigkeit und Frieden untrennbar miteinander verbunden. "Erneuerbare Energien auszubauen, ist doppeltes Krisenmanagement: gegen Krieg und gegen Klimakatastrophen", sagte Aktivistin Elisa Bas am Montag in Hamburg. Durch Deutschlands Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas werde der Krieg in der Ukraine mitfinanziert. "Um nachhaltigen Frieden zu garantieren, steht die Bundesregierung jetzt in der Verantwortung, die Abhängigkeit von fossilen Energien konsequent abzubauen und die erneuerbaren Energien auszubauen", forderte Aktivistin Pauline Brünger. Beim 10. globalen Klimastreik wollen nach Angaben von Fridays For Future überall auf der Welt Menschen für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstrieren - von Taiwan über Nigeria bis nach Australien. Allein in Deutschland seien Aktionen an 240 Orten geplant.

Der Überblick über die Demos

In Nordrhein-Westfalen finden in nahezu jeder größeren Stadt Demos statt, aber auch in kleineren Gemeinden. Rund 80 Städte beziehungsweise 270 Demonstrationsorte sind dabei. Wo und wann eine lokale Demonstration stattfindet, können Interessierte in der HIER aufgeführten Karte einsehen. Sie zeigt alle Klimastreiks im Rahmen der Fridays-For-Future-Bewegung am 25. März an.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)