Fridays For Future: Großdemo in Berlin angekündigt - Kritik an Politik

Es ist unüblich, dass Fridays For Future innerhalb weniger Wochen nach einer durchgeführten Demonstration schon wieder zu einer neuen Großdemo aufruft. Nachdem am 24. September - zwei Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland - in der gesamten Bundesrepublik demonstriert wurde, rufen die Verantwortlichen nun dazu auf, in Berlin für einen "bunten, großen und widerständigen Klimastreik" zu sorgen. Wie es auf der Webseite der Klimabewegung heißt, sei man mit der Arbeit der Politik in Sachen Klimaschutz nicht ansatzweise zufrieden. "Im Wahlkampf haben alle Parteien gezeigt, dass sie keine echte Antwort auf die Klimakrise liefern wollen – trotzdem sind es genau diese Parteien, die gerade in den Hinterzimmern des Regierungsviertels über unsere Zukunft verhandeln", lassen sie unmissverständlich wissen. Carla Reemtsma, Aktivistin und Bundessprecherin von Fridays For Future, erklärte schon im Vorfeld, dass der Termin aufgrund der Koalitionsverhandlungen demnach auch gut passe, denn man wolle sich mit der Demonstration "unüberhörbar in die Verhandlungen" einmischen.

Bus- und Zugfahrten organisiert: NRW-Fahrten schon ausverkauft

Den Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die aus ganz Deutschland anreisen wollen, stellen die Organisatoren für 10 Euro Bus- oder Zugverbindungen zur Verfügung. Die Busse und Züge starten beispielsweise in Freiburg, München, allen Großstädten in NRW oder in kleineren Orten wie Rendsburg in Schleswig-Holstein. Viele der möglichen Verbindungen sind schon ausverkauft, unter anderem alle, die aus NRW nach Berlin starten. Die Organisatoren rechnen mit zehntausenden Menschen auf den Berliner Straßen.

Neben lautstarken Seitenhieben in Richtung der verhandelnden Parteien zur möglichen Koalition in Deutschland, möchte die Klimabewegung auch den Fokus auf die weltweite Klimakonferenz in Glasgow legen, die mit den Mitgliedern der UN am 31. Oktober für rund zwei Wochen in der schottischen Stadt über die Bühne geht. "Erfahrungsgemäß sind die großen politischen Verhandlungen geprägt von leeren Worten und Blabla, ähnlich wie Wahlkämpfe. Am Ende sind dann die wirkungsvollen Maßnahmen angeblich alle zu teuer und nicht umsetzbar. Dabei müssen die Industriestaaten in Glasgow wirklich liefern", sagte Carla Reemtsma der "taz". Wir dürfen gespannt sein, was der Klimastreik in Berlin am 22. Oktober für eine Wirkung haben wird.

Autor: Joachim Schultheis