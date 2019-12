Friedenslicht kommt heute nach Hagen

Das Friedenslicht aus Bethlehem kommt heute Abend hier bei uns in Hagen an. Pfadfinder aus Dahl werden es auf dem Weihnachtsmarkt an Bürgermeister Hans-Dieter Fischer überreichen. Das Friedenslicht aus Bethlehem ist ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. Bei der Übergabe gegen 19 Uhr an der Konzertmuschel im Volkspark stehen auch für Interessierte Kerzen zur Verfügung, um das Licht mitzunehmen.