Friedolins Freunde helfen Kindern und Tieren

Kindern und Tieren zu helfen - das ist das große Ziel der Autorin Julia Morgenthaler. Die gebürtige Hagenerin will Kindern Werte vermitteln, ein Teil des Bucherlöses geht außerdem an Tierschutzprojekte. Sie liest regelmäßig an Schulen und in Kitas.