Frost in Hagen

„Vor Frost schützen“ – das geht relativ einfach. Drei Dinge sind es, die man als Hausbesitzer tun kann. Erstens: Kellerräume, in denen Wasserleitungen oder Zähler verlegt sind können in kurzer Zeit extrem auskühlen. Deswegen sollten Fenster und Türen nachaußen geschlossen sein. Zweitens: In Schrankanschlüssen die Rohrbegleitheizung einschalten. Und drittens Rohrleitungen und Zähler mit Isoliermaterial schützen.

Frostschäden an Rohrleitungen können durch die Folgeschäden ausgesprochen teuer werden.