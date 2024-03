Fühl den Frühling - Das große Oster-Special

Unser Osternest ist prall gefüllt: Wir spielen von Karsamstag bis Ostermontag extra viel Musik, unsere Ostercomedy "Das Harte und das Weiche" darf natürlich auch nicht fehlen, es gibt "Hin – und Weg" Ausflugstipps für die ganze Familie und Tickets für die besten Shows und Konzerte zu gewinnen – von Mark Forster bis zu den Ehrlich Brothers. So voll war das Osternest noch nie!

Gewinnt Karten für Mark Forster und Disney in Concert

Hört an Ostern unser Programm und gewinnt alle zwei Stunden Tickets für Mark Forster, Disney in Concert, Ehrlich Brothers oder Paul Panzer. Oben drauf gibt es von uns noch Tickets, die ihr nur online gewinnen könnt. Macht mit und sichert euch mit etwas Glück 1x2 Tickets für Mark Forster am 20. Mai in Düsseldorf oder Disney in Concert am 3. Mai in Oberhausen.

Das Harte und das Weiche: Unsere Oster-Comedy

Was ist das Schlimmste, das einem Osterei passieren kann? Richtig, wenn es bis zu den Sommerferien noch nicht gefunden wurde. "Das Harte und das Weiche" sind zwei Ostereier, die unterschiedlicher nicht sein könnten - das eine zart, das andere hart. Und trotzdem liegen sie in einem Nest. Während sie drauf warten endlich gefunden zu werden, rücken sie sich immer mehr auf die Pelle und gehen sich gegenseitig tierisch auf die... Eier.

Die Folgen zum Nachhören gibt es HIER

"Hin & Weg" - die besten Ausflugtipps an Ostern

Ostern ist die Zeit, in der man mit seiner Familie gerne einen Ausflug macht. Unsere Reporterinnen und Reporter sind wieder unterwegs und sammeln für euch die besten Ziele in und rund um NRW.