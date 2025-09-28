Navigation

Führmann: Großes Glück, dass meine Mutter Feministin ist

Veröffentlicht: Sonntag, 28.09.2025 00:03

Der Schauspieler hat zwei Söhne und will ihnen als moderner Feminist eine gleichberechtigte Sicht mitgeben. So ein Vorbild hat er anscheinend auch: seine Mutter.

Moritz Führmann


Leute

Berlin (dpa) - Schauspieler Moritz Führmann (47) zeigt sich dankbar für die Frauen in seinem Leben. «Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter Feministin ist und sich auch in Gruppen organisiert hat», sagte der 47-Jährige im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). «Sie ist einfach eine tolle Frau, die meine Vorstellungen geprägt hat, die nachher auch mein Leben bestimmt haben.» Dafür sei er sehr dankbar – «und auch dafür, dass meine Kinder so eine tolle Mutter in ihrem Leben haben». 

Verheiratet ist Führmann mit Schauspielerin und Ex-«Tatort»-Kommissarin Anna Schudt. Sie haben zwei Söhne. Für die beiden setzt sich Führmann auch mit Geschlechtsbildern und Männlichkeit auseinander. «Bei denen ist es wichtig, dass man ihnen als moderner Feminist eine gleichberechtigte Sicht mitgeben kann», sagte Führmann.

Er berichtete in dem Interview außerdem, dass er immer wieder auf den Erfolg seiner Frau als Schauspielerin angesprochen werde. Das erstaune ihn. «Was ist das denn für eine Frage? Natürlich freue ich mich riesig für sie und mit ihr. Das finde ich eigentlich ganz normal, aber vielleicht ist es auch etwas Besonderes.»

