Führungen beim Urlaubskorb

Am 04. August bekommen Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen des Allerwelthauses. Es geht um die Hintergründe des Weltladens, des Café Mundials und der Kultur- und Bildungsarbeit. Um "Fremde Impulse" geht es am 11. August bei einer Stadtführung. Der Fokus liegt hier auf den industriellen, kirchlichen, architektonischen und gastronomischen Impulsen in Hagen. Beide Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist aber erforderlich.





Anmeldung: Telefon: 02331 21410; E-Mail: info@allerwelthaus.org