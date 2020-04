Für den guten Zweck: Musikstars covern Foo-Fighters-Song

Das Coronavirus hat die Musikszene völlig aus den Fugen gehoben. Es finden keine Konzerte, keine Festivals und Liveauftritte an sich statt. Deshalb vergeht derzeit kaum ein Tag, an dem nicht ein Livestream-Konzert in den sozialen Medien stattfindet oder alte Konzerte oder Festivals im Re-Live gezeigt werden.

Wenn sich die wirklich großen Musikstars die Blöße geben, dann mit einem großen Hintergedanken: Geld zu generieren - für soziale Zwecke, die Forschung oder allgemein einfach Spenden zu sammeln. Die "BBC" hat in ihrer "Radio 1 Stay Home Live Lounge" nun dafür gesorgt, dass sich diverse bekannte Musikstars von zuhause aus treffen um ein Cover zu spielen - nämlich "Times Like These" von den Foo Fighters. Und dieses Cover ist nun als Single käuflich zu erwerben.

Stars wie Rita Ora, Dua Lipa oder Dave Grohl dabei

Mit dabei sind unter anderem: Dave Grohl, Dua Lipa, Rita Ora, Ellie Goulding, 5 Seconds of Sommer und natürlich die Foo Fighters selbst. Die erhältliche Benefiz-Single dieses Covers kommt den Organisationen „Children In Need“, „Comic Relief“ und dem „COVID-19-Solidarity Response Fund“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugute.

