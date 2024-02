Für die Demokratie

Weltoffenheit und Toleranz gehören zu den zentralen Werten für den Zusammenhalt unseres Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells. Das zeige auch die Geschichte unseres Landes. Weltoffenheit, Toleranz und ein grenzüberschreitender Austausch seien zentrale Werte ehrbarer Kauflaute.

Stoffels selbst hat einen Betrieb, in dem Menschen aus 35 Nationen arbeiten. Sie sind ein entscheidender Faktor, um in NRW aber auch weltweit erfolgreich wirtschaften zu können. Die SIHK hatte schon zur Demo vorletzte Woche klar Stellung bezogen, mit dem Schriftzug "Für Demokratie - Gegen Hass" in ihren Fenstern.