Navigation

«Für immer und ewig» - Bruder von Billie Eilish ist verlobt

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 08:38

Finneas O'Connell zeigt sich seit Jahren mit seiner Partnerin in romantischen Musikvideos. In einem Clip aus seinem echten Leben geht der Bruder von Billie Eilish nun vor seiner Freundin auf die Knie.

Finneas O'Connell neben seiner Schwester Billie Eilish
© Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Der Musiker Finneas O'Connell, Bruder von Popstar Billie Eilish, hat sich verlobt. Auf Instagram teilten der 28-Jährige und seine Partnerin Fotos und ein Video, in dem er auf einer Wiese vor ihr in die Knie geht, später trägt er sie zur Kamera und sie hält lachend einen funkelnden Ring ins Bild. «Für immer und ewig», steht neben dem Clip. 

Dem gemeinsamen Post zufolge machte der mehrfache Grammy- und Oscar-Gewinner seiner Freundin Claudia Sulewski den Antrag am vergangenen Montag. In den Kommentaren erhält das Paar zahlreiche Glückwünsche. 

Laut dem Branchenmagazin «People» lernten sich O'Connell und Sulewski 2018 über eine Dating-App kennen. Sulewski führte bei mehreren Musikvideos von O'Connell Regie und ist in Videos auch an seiner Seite zu sehen. Im Clip für seinen Song «Mona Lisa, Mona Lisa» von 2022 kuscheln beide in einem Bett in Paris.

O'Connell schreibt seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Superstar-Schwester Billie Eilish deren Hits und ist auch ihr Produzent. Gemeinsam wurden die Geschwister schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Daneben macht O'Connell aber auch als Solo-Künstler Musik.

© dpa-infocom, dpa:250925-930-82044/1

Weitere Meldungen

Vincent Gross spielt Gastrolle in Telenovela «Rote Rosen»

Kino & TV Schlagersänger Vincent Gross steht erstmals für eine TV-Rolle vor der Kamera.

Sänger Vincent Gross zu Gast bei der ARD-Serie "Rote Rosen"

Janin Ullmann: «Bin happy als Single»

Kino & TV Die Moderatorin Janin Ullmann erläutert, warum sie nicht auf der Suche nach der großen Liebe ist.

Janin Ullmann

Berliner Dance-Team verpasst Sieg bei «America’s Got Talent»

Kino & TV Beim Finale von «America's Got Talent» war ein Dance-Team aus Berlin unter den zehn Finalisten. Das hatte zuvor noch kein deutsches Tanz-Ensemble geschafft.

«America’s Got Talent» - «Team Recycled» aus Berlin
skyline