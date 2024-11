Für uns im Einsatz: Dennis Faber

Dennis Faber ist mit 13 Jahren der Jugendfeuerwehr beigetreten und jetzt fester Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Boele. Vor knapp 12 Jahren ist er dann auch dem Malteser Hilfsdienst beigetreten. Mehr als sein halbes Leben lang ist er also schon ehrenamtlich für uns unterwegs - angetrieben von dem Wunsch Menschen in Not zu helfen.

Mehr über Dennis und seine Begeisterung für sein Ehrenamt, hört ihr im Beitrag.

Die Flutkatastrophe 2021 hat Hagen schwer getroffen - für Dennis Faber war der Starkregen der Startschuss für einen vier Tage langen Dauereinsatz mit der Freiwilligen Feuerwehr. Hier wurden nicht nur unzählige Keller ausgepumpt, sondern auch die eigene Resilienz auf die Probe gestellt.

Wie Dennis die Flutkatastrophe erlebt hat, hört ihr im Beitrag.

Wer sich jetzt denkt "Ich möchte auch Menschen in Not helfen und bei den Maltesern mit anpacken", für den hat Dennis alle relevanten Infos:

