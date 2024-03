Neueröffnung des Martha-Müller-Seniorenzentrums

Eine Nacht, die nicht so schnell in Vergessenheit gerät

Nur mit Feuerwehrfahrzeugen konnte ein Zugang zum Martha-Müller-Seniorenzentrum gewährleistet werden. In dieser Flutnacht im Jahr 2021 mussten insgesamt 77 Senioren evakuiert werden. Diese wurden dann in nahliegende Seniorheime untergebracht, einige auch in Krankenhäuser. Seitdem stand das Seniorenzentrum in Hohenlimburg leer.

Neuanfang

Am 15. April öffnet das Seniorenzentrum wieder und die ersten Senioren können wieder einziehen. Im Unter- und Erdgeschoss wurde saniert und die Zimmer komplett neu eingerichtet. Das Seniorenzentrum verfügt über 78 Plätze. Anmelden kann man sich unter der Rufnummer des Seniorenzentrums.

