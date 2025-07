Fußgängertraining für Kinder

Das Training ging anderthalb Stunden und wurde auf einem Übungsplatz, der eine gewöhnlichen Straße mit Zebrastreifen, Ampeln und -nicht fahrenden- Autos darstellt, absolviert. Das Programm war so aufgebaut, dass die Kinder nach dem überqueren einer Straße ein Spiel mit den Polizistinnen, passend zum Thema "Dschungel", gespielt haben. Den Kindern hat der Ablauf gut gefallen und sie konnten wichtiges Wissen dazu gewinnen.





© Radio Hagen

Der Übungsplatz ist umgeben von Bäumen und Büschen. Aus diesem Grund nennt Polizistin Viola Seel das Training "eine Reise durch den Dschungel". Sie spielte mit den Kindern "Stopptanz", bei dem die Kinder statt zu tanzen Tiere nachahmen sollten. Bei einem weiteren Spiel hielt die Polizistin einen roten und einen grünen Ball in ihrer Hand. Die Kinder sollten sich dann, wenn der rote Ball hochgehalten wurde, nicht mehr zu der Dschungelmusik bewegen. Die zwei Bälle sollten eine Ampelphase darstellen. Seel erklärt warum das Fußgängertraining so spielerisch aufgebaut wurde.





© Radio Hagen

Bei dem Training lernten die Kindern wie sie einen Zebrastreifen überqueren müssen. Sie lernten auch das überqueren einer Straße, wenn die Ampel in Betrieb, aber auch wenn sie außer Betrieb ist. Genau so wichtig: wenn ihre Sicht auf die Straße von zwei Autos behindert ist und sie zwischen den Autos hervorkommen müssen. Die Eltern konnten sich das Ganze von der Bank aus anschauen. So lernten die Kinder wie man alleine über die Straße läuft, wenn mal kein Erwachsener dabei ist und wurden somit auch selbstständiger. Zum Schluss konnten die Eltern einen Parkour mit ihren Kindern absolvieren und sich ihr eigenes Bild von dem Training machen.