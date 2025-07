Sozialer Tag am Gymnasium Hohenlimburg

Die Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn des Gymnasium Hohenlimburgs haben an dem sozialen Tag teilgenommen. Die Schüler haben sich selbstständig mit Betrieben oder Privatpersonen in Verbindung gesetzt und eine Arbeitsvereinbarung ausgefüllt. Dabei haben sie beispielsweise Keller geputzt, älteren Menschen geholfen oder Lehrkräfte an Schulen unterstützt. Die Schülerinnen Leonie, Madita und Marie und Schüler Lars haben an dem Tag eine Menge gelernt und dabei viele Erfahrungen gesammelt.

© Radio Hagen

In diesem Jahr werden gezielt junge Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt. Lehrer Timon Busch erklärt, dass es Jugendliche gibt, denen es nicht so gut geht wie seinen Schülern. Aus diesem Grund wurde der Kontakt zu dem Verein "Schüler:innen helfen Leben" hergestellt. Der Verein organisiert Bildungsprojekte in Ländern wie Mazedonien, Jordanien und der Ukraine um beispielsweise Jugendlichen, die unter Diskriminierung leiden, flüchten müssen oder unter kritischen Lebensbedingungen leben, zu helfen. Bei dem sozialen Tag werden, aber auch noch andere Ziele angestrebt.

© Radio Hagen

Die Betriebe und Privatpersonen bei denen die Schüler ihren Tag verbracht haben, haben den erarbeiteten Lohn direkt an die Hilfsorganisation gespendet. Manche Betriebe konnten den Schülern für einen Tag keinen Lohn ausstellen, deswegen haben sich die Eltern der betroffenen Schüler bereit erklärt den Betrag aus eigener Tasche zu zahlen. Dieser beträgt pro Schüler um die 40 bis 50 Euro. Doch das war nicht die einzige Möglichkeit um Spenden zu sammeln.