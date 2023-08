Gamescom 2023 - die Highlights

Die Spiele Highlights

Auf der Gamescom präsentieren große Spieleentwickler jedes Jahr ihre aktuellen Spiele-Titel. Auch dieses Mal ist unter anderem der von US-Milliardär Bill Gates gegründete Konzern Microsoft dabei. Der Stand werde laut Microsoft ihr größter jemals. An 150 Spielestationen sollen über 30 Spiele präsentiert und angezockt werden können Zwei Spielneuheiten werden in extra aufgebauten Kinosälen vorgestellt: Starfield, ein Open-World Spiel, indem die Spieler im Jahre 2330 die Galaxie erkunden können und Forza Motorsport 8, der neue Titel der Rennspiel-Reihe. Weitere Spielneuheiten, die auf der Messe präsentiert werden, sind zum Beispiel der neue Teil der Assasins Creed Reihe (Ubisoft), Sonic Superstars (Sega) oder Mortal Kombat 1 (Warner).

Ein großer Trend bei Videospielen geht seit mehreren Jahren schon in Richtung Retro-Games. Also bereits sehr alte Spiele, die nochmal neu oder in abgewandelter Form herausgebracht werden. Aber auch die alten Klassiker auf den alten Plattformen kann man sich nochmal anschauen. Die Halle 10.2 zeigt 50 Jahre Videospielgeschichte, inklusive der Möglichkeit auch Hand an die alte Hardware zu legen. Dort gibt es Flipperautomaten, Tanzspiele und alten Kult-Konsolen.

Nicht nur Retrogames, sondern auch Simulationsspiele sind bei Gamern beliebt. Mit dem Spieleentwickler Aerosoft aus Büren im Kreis Paderborn, ist ein Publisher mit auf der Gamescom, der sich auf genau solche Spiele spezialisiert hat. Dabei werden Spiele wie der Parkdeck Simulator oder der Fernbus Simulator präsentiert. Auch der dritte Teil der Autobahn Polizei Simulator Serie kann gespielt werden. Dieser Polizeisimulator ist vor allem durch Lets Plays und verschiedene Memes bekannt geworden.

Auf der Gamescom wird nicht nur gezockt

Es dreht sich zwar alles rund um Videospiele, doch auf der Gamescom werden nicht nur Spiele präsentiert und können angespielt werden. Die Messe versteht sich weniger als Fachmesse für die neusten Games und mehr als größtes Fan-Treffen der Welt. Deswegen gibt es neben den Hallen bei denen die neusten Games präsentiert werden auch jede Menge mehr. Es gibt etwa eine extra Halle für Cosplay. Da präsentieren die Cosplayer ihre neusten, mit viel Mühe gemachten Kostüme. Von Dämonen aus Diablo IV über Ritter in futuristischen Rüstungen bis hin zur süßen Anime-Figur ist alles dabei. Viele der Cosplayer stecken Wochen und Monate an Freizeit in ihre Kostüme. Einige können davon sogar inzwischen Leben.

In Halle 1 gibt es außerdem eine "signing area". Da können Fans große Influencer treffen. Und auch ansonsten laufen jede Menge Content-Creator auf der Messe rum und filmen für ihren eigenen Kanal wie etwa PietSmiet, Gronkh und MontanaBlack. Einige große YouTube-Kanäle haben sogar ihren eignen Stand - etwa Rocket Beans TV

Auf mehreren Bühnen auf der Gamescom gibt es zudem verschiedene Spiele-Turniere, Quizrunden, Filme, Vorträge; Interviews oder Livemusik.

Videospiele boomen weiter

Die Videospielbranche ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Während Corona sind mehr Menschen zu Hause geblieben und haben öfter zum Controller oder zur Computermaus gegriffen. Auch im ersten Quartal 2023 hat der Games-Markt wieder ein starkes Plus hingelegt. Vor allem die Anfragen nach Gaming-PCs, Spielekonsolen und entsprechendem Zubehör sind gestiegen.