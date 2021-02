Gastronomen an der Grenze

Viele Gastronomen in der Region sind am Limit. Das berichtet die SIHK. Demnach verzeichnen Restaurants, Cafes und Kneipen in der Krise Liquiditätsengpässe und steuern auf eine drohende Insolvenz hin.

© Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten