Gedenken an Drogentote

Auch bei uns in Hagen wird heute der Drogentoten gedacht. Die kommunale Drogenhilfe beteiligt sich am internationalen Gedenktag. Weltweit erinnern Angehörige und Freunde mit Aktionen, Objekten und Infoveranstaltungen an die Menschen, die an den Folgen ihres Drogenkonsums gestorben sind.

