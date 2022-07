Gedenken an Hochwasserkatastrophe

Nächsten Donnerstag gedenken die Kirchen in Hagen der Flutkatastrophe vor einem Jahr. Am Abend des 14. Juli werden überall in der Stadt die Glocken läuten. Zehn Minuten lang sollen die Menschen innehalten, an die Opfer denken und für die Angehörigen beten.

© Foto: Alex Talash