Gedenktag an Holocaust

Auf dem jüdischen Friedhof in Eilpe haben sich am Mahnmal anlässlich des jüdischen Gedenktages an den Holocaust (Jom Ha-Schoa) viele Hagener versammelt. Dabei waren unter anderem auch Vertreter der Jüdischen Gemeinde und Politiker der Stadt. Auch der Oberbürgermeister Erik O. Schulz hat einige Worte zum Gedenken beigetragen.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Nach einem anschließenden Gebet des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, Hagay Feldheim, konnten alle Bürger einen kleinen Kieselstein am Mahnmal hinterlegen. Dies ist eine jüdische Tradition.

Warum ist es wichtig, zu erinnern?

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Worte der Hagener:

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Gedenken auf dem jüdischem Friedhof