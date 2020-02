Kundgebung im Volkspark

Vergangene Woche Mittwoch hatte ein Mann in Hanau zehn Menschen und danach sich selbst getötet. Er hatte offenbar rechtsextreme Motive. In Deutschland sind nicht zum ersten Mal Menschen mit Migrationshintergrund verfolgt und getötet worden. Die Kundgebung soll ein Zeichen gegen rechte Gewalt und Rassismus sein. Die Teilnehmer sollen zeigen, dass in unserer Stadt kein Platz für Spaltung und Hetze ist. Termin ist heute um 17 Uhr an der Konzertmuschel im Volkspark.