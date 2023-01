Gefährlicher Internet-Trend: Abnehmen durch Diabetesspritze

Auslöser für den Spritzenhype war wohl Elon Musk, der Tesla-Gründer, mit der reichste Mensch der Welt und neuerdings Twitter-Chef. Musk hat zugeben, mithilfe von "Ozempic" in kürzester Zeit 13 Kilo abgenommen zu haben. Ähnliche Gerüchte gibt es über die Diät von Kim Kardashian. Dabei ist diese Spritze eigentlich ein Diabetes-Mittel. Wir klären die wichtigsten Fragen dazu.

Wie wirkt "Ozempic"?

Ozempic hilft Menschen mit Diabetes Typ 2 um ihren Zuckerhaushalt zu normalisieren. Ein Nebeneffekt von dem Medikament ist aber tatsächlich, weniger Hunger zu haben. Facharzt Baptist Gallwitz von der deutschen Diabetes Gesellschaft erklärt: "Ozempic wirkt im Körper vor allem im Gehirn am Sättigungszentrum."

Wie gefährlich ist die Diabetes-Spritze für Nicht-Diabetiker?

Die häufigsten Nebenwirkungen seien Verdauungsstörungen wie Durchfall, Erbrechen und Übelkeit. Halten diese länger an, kann das den Mineralienhaushalt im Blut durcheinanderbringen. Im schlimmsten Fall können die Nieren davon Schaden nehmen, erklärt Facharzt Gallwitz. Generell sei es gefährlich, verschreibungspflichtige Mittel ohne ärztliche Betreuung einzunehmen, auch bei einer Diät: "Gewichtsabnahme ist immer eine Therapie, die mehr als nur ein Medikament einnehmen umfasst. Es ist völlig notwendig, dass man eine medikamentöse Therapie zum Abnehmen unter ärztlicher Aufsicht macht." Außerdem könne man wahrscheinlich mit einem Jojo-Effekt rechnen, sobald das Medikament eigenständig wieder abgesetzt werde, ergänzt der Experte.





#Ozempic hat mehr als 370 Millionen Aufrufe auf TikTok

Trotz den Nebenwirkungen und zahlreichen Warnungen von Ärztinnen und Ärzten geht das Diabetes-Mittel auf TikTok viral. Der Hashtag zu Ozempic hat mehr als 370 Millionen Aufrufe. Es gibt zahlreiche Videos auf der Plattform, in denen man sieht, wie Menschen sich das Mittel spritzen. In Kommentaren fragen einige Userinnen und User sogar, wie man an Ozempic ohne Rezept drankommt.

„Wir bewerten diesen Trend als äußert gefährlich. Zum einen, weil Medikamentenmissbrauch gemacht wird und zum anderen ist dadurch ja auch eine Verknappung an diesem Medikament und auch an vergleichbaren Medikamenten entstanden.“, berichtet Baptist Gallwitz.

TikTok-Hype führt zu erhöhter Nachfrage

Auf Nachfrage bestätigt der Hersteller von Ozempic, Novo Nordisk, dass die Nachfrage seit ungefähr November 2022 gestiegen ist. Auch jetzt sei die Nachfrage weiterhin erhöht. In vielen Online-Apotheken ist das Medikament aktuell nicht verfügbar. Die Lage sei aber noch nicht so dramatisch, dass Diabetiker nicht mehr ausreichend versorgt werden können, so Facharzt Gallwitz.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Es gibt kein Wunder-Diät-Mittel. Mit Ozempic gefährdet man nicht nur seine eigene Gesundheit, im schlimmsten Fall auch die von Diabetikerinnen und Diabetikern.

Autorin: Catharina Velten