Gesund ins neue Jahr - Wir decken Ernährungslügen auf

Traditionell beginnt in diesen Tagen das Hauptgeschäft der Abnehm-Branche. Da gibt es Programme zum Kalorienzählen, Programme die ganze Lebensmittel verbannen oder Apps die uns sagen wann wir essen sollen und wann nicht. Dazwischen tummeln sich viele Unwahrheiten und Mythen rund um unsere Ernährung und dem Thema abnehmen. Diese Ernährungsmythen stellen wir auf die Probe mit Ernährungswissenschaftlerin Franziska Pusch.

Nein, also das stimmt natürlich an sich nicht. Insgesamt kann man pauschal sagen es gibt kein einziges Lebensmittel, das isoliert dick macht. Das ist natürlich auch mit den Kohlenhydraten so. Kohlenhydrate sind einfach der Hauptenergielieferant für unseren Körper und wenn wir natürlich deutlich mehr davon zu uns nehmen als wir eigentlich brauchen, dann verstoffwechselt das unsere Leber in Fett. Es ist immer empfehlenswert, wenn man seine Kohlenhydratzufuhr an die körperliche Aktivität ein bisschen anpasst.