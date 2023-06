Gegen Gewalt und Vandalismus

Dabei wollen sie gegen die 29 Fälle von Gewalt gegen Busse und Busfahrer in Hagen vorgehen. Besonders Wehringhausen ist mit 16 Fällen stark betroffen. Die Kooperation wird dabei mit einer gemeinsamen Kampagne begleitet. Kommt es zu einem Vorfall, wird der Bus gestoppt und die Polizei alarmiert. Dabei macht auch das Busdesign auf die neuen Maßnahmen sichtbar. Zwei neu folierte Busse werden künftig durch Hagen fahren, um die Kampagne in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Polizei sowie die Straßenbahn AG hoffen auf mehr Sicherheit für Bürger sowie Fahrgäste und Busfahrer in den Bussen.

Vorstand der Straßenbahn AG Markus Monßen-Wavkerbeck über die Kampagne:

Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh blickt entschlossen auf die Kooperation:

Erfahrung eines Busfahrers

Robin Sieker ist seit vielen Jahren als Busfahrer tätig und hat Erfahrungen mit versuchtem Vandalismus gemacht.

Neues Busdesign: