Geld für die Schlossspiele

Die Schlossspiele bekommen auch in diesem Jahr Unterstützung von der Sparkasse HagenHerdecke. Für das Kulturprogramm in Hohenlimburg gibt es insgesamt 6.000 Euro. Frank Mohrherr ist Vorstandsmitglied bei der Sparkasse. Er übergab die Förderung persönlich an den Freundeskreis Schlossspiele.

© PR-KONZEPT.COM