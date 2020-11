Geld für die Stadtzentren

Jeweils 99.000 Euro sind die Zentren von Haspe und Hohenlimburg vorgesehen, über 815.000 für die Innenstadt. Stadtverwaltung und HagenAgentur haben bei den Förderanträgen zusammen gearbeitet.

Die Fördergelder sollen in die vom Leerstand betroffenen Bereiche in der Hagener Innenstadt sowie in das Hohenlimburger Zentrum und das Hasper Zentrum fließen. Es geht zum Beispiel um die Aufwertung der Mittelstraße, geplant sind Popup-Stores, Eventgastro und Räumlichkeiten für Austausch und gemeinsame Arbeit.