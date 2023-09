Geldautomaten in Haspe

Die Bezirksvertretung Haspe will die Sparkasse in die Pflicht nehmen. Es geht um die Geldautomaten-Situation im Stadtteil. Die Sparkasse ist mit ihren Automaten nur noch an zwei Standorten in Haspe vertreten, es gibt die Geschäftsstelle an der Kölner Straße und den SB-Service im Brandt-Quartier.

© Sparkasse an Volme und Ruhr